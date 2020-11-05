"Не так я планував і мріяв розпочати свою кар‘єру у Динамо, але, на жаль, травми – це частина футболу і щоб травмуватись, не потрібно провести багато часу в команді, це стається за долі секунди, і може трапитись на одному з перших тренувань в новому клубі.

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Я був прооперований і це тільки перший етап, далі – наполеглива і важка праця на шляху до повернення. Впевнений, що цей досвід піде мені на користь, і я зроблю все, що в моїх силах, щоб повернутись ще сильнішим. Хочу подякувати всім за підтримку, яка дає мені сили і мотивує в цей непростий період. До зустрічі на футбольних полях!" – написав Костевич на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, до Динамо захисник офіційно приєднався 6 жовтня, підписавши з киянами угоду терміном на 3 роки. Костевич відразу зазнав травми хрестоподібних зв'язок та ризикує пропустити близько 6 місяців.

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