Костевич повідомив останні новини про свою травму – захисник не так мріяв розпочати кар'єру в Динамо
Новачок Динамо Володимир Костевич прагне якомога швидше залікувати своє пошкодження.
"Не так я планував і мріяв розпочати свою кар‘єру у Динамо, але, на жаль, травми – це частина футболу і щоб травмуватись, не потрібно провести багато часу в команді, це стається за долі секунди, і може трапитись на одному з перших тренувань в новому клубі.
Белуце викликаний у збірну Румунії – новачок Динамо повернеться у розташування головної команди після тривалої паузи
Я був прооперований і це тільки перший етап, далі – наполеглива і важка праця на шляху до повернення. Впевнений, що цей досвід піде мені на користь, і я зроблю все, що в моїх силах, щоб повернутись ще сильнішим. Хочу подякувати всім за підтримку, яка дає мені сили і мотивує в цей непростий період. До зустрічі на футбольних полях!" – написав Костевич на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, до Динамо захисник офіційно приєднався 6 жовтня, підписавши з киянами угоду терміном на 3 роки. Костевич відразу зазнав травми хрестоподібних зв'язок та ризикує пропустити близько 6 місяців.
"У Динамо відібрали чистий гол": чому Барселоні забили тільки один, хто фаворит Класичного і чи реальна відставка Каштру