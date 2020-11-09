"Операція пройшла успішно, зараз вже усе добре, тепер на мене чекає довгий процес реабілітації. Після операції минуло уже 10 днів, за цей час минулися гострі болі, і я почуваюся більш-менш добре.

Після такої травми процес відновлення триватиме доволі довго. Усі називають терміни близько шести-семи місяців. Усе індивідуально та залежить від особливостей організму конкретного футболіста. Перші дні реабілітації проходжу у Мюнхені, а як буде далі, лікарі скажуть пізніше.

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Звісно, коли отримав травму, я був, м’яко кажучи, дуже розчарований, тому що я довго чекав, коли відбудеться мій перехід, а тривав він дуже довго. З моменту підписання попереднього контракту йшли перемовини, щоб я пішов раніше, а не взимку, як спочатку планувалося. Словом, усе робилося для того, аби пришвидшити процес, я докладав багато зусиль, щоб перейти до Динамо, тож, коли це, нарешті сталося, був дуже щасливий.

Знав, у який клуб потрапив, та які матчі на нас очікують. Хотів якомога швидше влитися у колектив та почати тренуватися разом із командою. Але, на жаль, вже під час четвертого тренування отримав цю прикру травму. Повторюся, звичайно, я був дуже розчарований, але розумію, що змінити нічого не можна. Тож змирився із тим, що сталося, та повністю сконцентрувався на своєму відновленні. Роблю усе можливе, щоб повернутися ще сильнішим та взяти участь у матчах Динамо наступного року", – цитує Костевича офіційний сайт Динамо.

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