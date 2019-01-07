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Костевич: Ніхто із збірної України зі мною не контактував

12:43 533 Читать на русском
Костевич: Ніхто із збірної України зі мною не контактував
Володимир Костевич / ФК Лех

Захисник Леха Володимир Костевич поки не контактував з представниками тренерського штабу "синьо-жовтих".

"Синьо-жовті" посіли перше місце в своїй групі Ліги націй, показавши якісний футбол. Тренерський штаб довіряє молодим футболістам. Тішуся, що в збірну викликали Ігоря Пластуна, з яким ми часто спілкуємося. Найближчий сценарій для команди Андрія Шевченка вимальовується дуже навіть непоганий.

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Відбір до Євро-2020? Перед стартом змагань важко щось сказати. Але, думаю, не я один, вважаю, що за дві путівки розгорнеться боротьба між збірними України, Португалії та Сербії.

Чи телефонували мені з тренерського штабу збірної України? Ні, працюємо (посміхається)", – підсумував Костевич для Команда№1.

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Теги
Володимир Костевич Володимир Костевич Лех Лех Збірна України Українці за кордоном
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