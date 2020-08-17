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Костевич не поїхав на кубковий матч Леха – відсторонення пов'язують з Динамо

17 серпня 23:02 - Читать на русском
Костевич не поїхав на кубковий матч Леха – відсторонення пов'язують з Динамо
Володимир Костевич / Фото з відкритих джерел

Польський Лех, схоже, вирішив провчити українця Володимира Костевича після підписання попереднього контракту з киянами.

Лех відсторонив від команди екс-карпатівця, повідомляє Wyborcza.pl з посиланням на власні джерела.

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Українець не поїхав з поляками на матч кубка Польщі. За інформацією видання, тренерський штаб прийняв таке рішення через підписаний контракт з київським Динамо, який не узгодили з керівництвом Леха. Хоча Костевич мав на це право, адже до завершення угоди з познанським клубом залишалося менше шести місяців. Після цього терміну, за правилами ФІФА, гравець може розпочати переговори і підписати угоду з новим клубом.

Зазначимо, що угода 27-річного гравця оборони з познанським клубом чинна до 31 грудня 2020 року. Термін контракту Костевича з Динамо складає 3 роки.

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Теги
Володимир Володимир Костевич Динамо Динамо Лех Лех Трансфери Динамо Київ
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