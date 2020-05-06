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Костевич: Не бачу сенсу переходити з української на російську – це не моя рідна мова

6 травня 12:26 5476 Читать на русском
Костевич: Не бачу сенсу переходити з української на російську – це не моя рідна мова
Володимир Костевич / Сайт Карпат

Захисник Леха Володимир Костевич пояснив свою принципову позицію у мовному питанні.

"Мені важко говорити за всіх, чому переходять на російську. Можливо, причина в середовищі або таке інше. Якщо говорити про мене, то я не бачу сенсу переходити на російську в Україні. Думаю, що всі у нас розуміють українську мову.

Костевич висловився щодо зміни громадянства

Не бачу сенсу переходити з української на російську, тому що це не моя рідна мова, я не володію нею так вільно. Я думаю українською, тому так і кажу. Якщо спілкуватися з українцем, навіть якщо його основна мова російська, то він мене зрозуміє", – цитує Костевича Tribuna.

Нагадаємо, 27-річний захисник є вихованцем львівського футболу і протягом останніх трьох сезонів виступає за польський Лех.

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Теги
Світ Українці за кордоном Володимир Костевич Володимир Костевич Лех Лех Польща
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