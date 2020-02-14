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Костевич назвав головну відмінність між чемпіонатами України та Польщі

14 лютого 08:26 1367 Читать на русском
Костевич назвав головну відмінність між чемпіонатами України та Польщі
Володимир Костевич / фото з відкритих джерел

Український захисник польського Леха Володимир Костевич виділив головну перевагу польської Екстракляси над УПЛ.

"В польських командах більше стабільності. В УПЛ багато команд мали фінансові проблеми, наскільки я знаю, деякі команди до сих пір мають ці труднощі. Наприклад, в Говерлі футболісти по десять місяців не отримували зарплату.

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Величезний плюс для гравця і його клубу, коли ти не думаєш про те, виплатять тобі гроші, чи ні. Коли ти просто робиш свою роботу якнайкраще і не думаєш про те, зникне твоя команда з футбольної карти, чи ні. У тих же Карпатах на нас тиснула ситуація зі зняттям очок, не знали, чи можемо ми підписувати нових футболістів. Так що, я вважаю, що є істотна різниця", – цитує Костевича inPoland.

Нагадаємо, Костевич перейшов у Лех з львівських Карпат у 2017 році. Його контракт з польським клубом розрахований до 30 червня.

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