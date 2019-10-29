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Костевич голом допоміг Леху розгромити суперника в Кубку Польщі

19:45 325 Читать на русском
Костевич голом допоміг Леху розгромити суперника в Кубку Польщі
Володимир Костевич / фото з відкритих джерел

Український захисник Володимир Костевич відзначився голом у Кубку Польщі.

Кубок Польщі, 1/16 фіналу

Ресовія – Лех – 0:4

Голи: Гютк'єр, 38, 45, Костевич, 47, Мархвінскі, 54.

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27-річний українець допоміг познанському Леху розгромити Ресовію з Жешува в 1/16 фіналу Кубка Польщі. На 47-й хвилині матчу Костевич підключився до атаки Леха лівим флангом, отримав передачу від партнера і з меж штрафного майданчика вразив ворота Ресовії. В підсумку його команда здобула впевнену перемогу – 4:0.

Зазначимо, що цей гол став дебютним для Костевича в поточному сезоні.

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