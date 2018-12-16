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Костевич асистом допоміг Леху знищити Заглембє Сосновєц

21:28 233 Читать на русском
Костевич асистом допоміг Леху знищити Заглембє Сосновєц
Заглембє Сосновєц – Лех / Фото ФК Лех

У матчі 19-го туру польської Екстракляси Лех не помітив Заглембє Сосновєц.

Польська Екстракляса, 19-й тур

Заглембє Сосновєц – Лех – 0:5

Голи: Гумні, 22, Гютк'єр, 41, Клупс, 50, Амарал, 58, 79, Марвінскі, 87

Маліновський забив здалеку фантастичний гол у ворота Остенде

На правах гостей гравці Леха вже у першому таймі відвантажили 2 м'ячі у ворота суперника. Після перерви знущання продовжились. Господарі пропустили ще 4 голи.

Варто відзначити, що під час першого голу асистував український захисник Володимир Костевич, який провів на полі весь матч.

Ця перемога піднесла Лех на 4-ту сходинку, а Заглембє Сосновєц залишається на дні турнірної таблиці.

Відео асисту Костевича:

Теги
Світ Відеоновини Українці за кордоном Заглембє Сосновєц Заглембє Сосновєц Польща Володимир Костевич Володимир Костевич Лех Лех
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