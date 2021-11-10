Екс-захисник Мілана та збірної Італії Алессандро Костакурта у захваті від досягнень своїх колишніх партнерів.

"Відразу зізнаюся – я не міг уявити, що багато моїх одноклубників стануть тренерами. Залишилося тільки Сержиньйо почати тренувати, а ось Броккі, Неста, Андрій… Ніколи б не повірив!

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Я провів багато років із ними всіма у Мілані. Чекав, що тренерами будуть Пірло та Гаттузо – і все. Якби мені хтось тоді розповів про інших, я б назвав його божевільним.

Ми з Шевою, звичайно ж, зустрінемося у Генуї. Ми постійно на зв'язку. У збірній України він уже довів, що став класним тренером. Добре, що у Дженоа йому допомагатиме Тассотті", – цитує Костакурта La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, влітку Шевченко попрощався зі збірною України. Його контракт із Дженоа розрахований до літа 2024-го.

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