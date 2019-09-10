Коста: Я не намагався вмовити Грізманна не переходити в Барселону – він хотів грати з Мессі і Суаресом

Нападник мадридського Атлетіко Дієго Коста прокоментував відхід форварда Антуана Грізманна в Барселону.

"Я не намагався вмовити Грізманна не переходити в Барселону. Якби я запитав себе, то сказав би, що кожна людина повинна робити те, що вважає за потрібне. Коли я зрозумів, що мені пора йти, то перейшов у Челсі. Я був там дуже щасливий.

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Відхід з команди не означає, що ви є невдячним клубу. Просто настає момент, коли ви хочете пережити новий досвід.

Антуан хотів чогось нового, і тепер він отримає це в Барселоні. Він задоволений тим, що пішов. Його мрією було грати разом з Мессі і Суаресом. Ми всі знаємо, який він гравець. Нормально говорити, що я хочу піти туди і спробувати, чи зможу я бути там таким же важливим гравцем, як в Атлетіко.

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Це нормальне ставлення. Можна сказати, що нам сумно втрачати такого важливого гравця, але потрібно радіти, що він грав за нас", – цитує Косту Mundo Deportivo.