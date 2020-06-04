Дієго Коста уклав угоду з іспанським правосуддям, щоб не сісти до в'язниці – форварду озвучили жорсткі умови

Форвард Атлетіко Дієго Коста вже шкодує, що свого часу вирішив обійти іспанське законодавство.

Завершився судовий процес над Дієго Костою, де його звинуватили у несплаті податків у 2014-му за контракт з брендом Adidas, повідомляє AS.

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Прокурори вимагали для зірки "матрацників" півроку в'язниці та 500 тисяч євро штрафу. Форвард пішов назустріч слідству і визнав свою провину. В підсумку, Дієго отримав піврічний умовний термін і зобов'язання сплатити ще 507 тисяч євро. Варто відзначити, що за цією справою Коста вже заплатив 1,1 млн євро раніше.

Замість 6-ти місяців в'язниці форвард додатково заплатить ще 36 тисяч євро.

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