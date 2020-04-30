Коста шедевром покарав Рому у Лізі чемпіонів – Шахтар пригадав постріл своєї екс-зірки

Прес-служба Шахтаря пригадала найуспішніший сезон донецького клубу у Лізі чемпіонів.

У сезоні Ліги чемпіонів 2010/11 Шахтар в 1/8 фіналу зустрічався з Ромою. Тоді "гірники" розбили суперника з рахунком 6:2 за сумою двох матчів.

Шахтар пригадав ювелірний гол Мхітаряна у ворота Кривбаса – один з перших м'ячів майбутньої зірки

Шахтар вирішив пригадати майстерний постріл Дугласа Кости у першому матчі проти Роми на Стадіо Олімпіко.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі донецькому клубу дістався майбутній тріумфатор турніру – Барселона. Шахтар поступився без шансів (0:5, 0:1).

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