Коста-Ріка – Сербія: анонс матчу ЧС-2018

"Футбол 24" представляє анонс матчу першого туру групового етапу ЧС-2018 у групі Е.

Коста-Ріка – Сербія

17 червня, 15:00, Космос-Арена (Самара)

Головний арбітр: Сергій Карасьов (Росія)

Телетрансляція на каналі "Інтер", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

У першому матчі групи Е зустрінуться аутсайдери четвірки. На стадіоні в Самарі розіграються справжні пристрасті, адже лише перемога дозволить одній з команд плекати надію на вихід з групи та подальше просування у турнірі. Команда, яка зазнає поразки у цьому поєдинку, пакуватиме валізи додому, адже компенсація втрачених очок у матчах проти Бразилії та Швейцарії виглядає малоймовірною.

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Збірна Коста-Ріки являється номінальним господарем матчу, проте фаворитами поєдинку підопічних Оскара Раміреса назвати важко. Хоча не слід забувати, що команда Кейлора Наваса посіла перше місце на першому етапі відбору в зоні Північної і Центральної Америки КОНКАКАФ, а на фінальному поступилась лише Мексиці, залишивши, зокрема, зіркові США без ЧС-2018. Ця команда вміє дивувати суперника, і прихильники "тікос" сподіваються, що команді вдасться повторити досягення 2014 року, коли Коста-Ріка вийшла в 1/4 мундіалю (при чому, Нідерландцям вдалося завоювати путівку у півфінал турніру лише у серії післяматчевих пенальті).

У товариських матчах перед мундіалем Коста-Ріка не показала чогось неймовірного. "Тікос" легко розібралися із Північної Ірландією з рахунком 3:0, проте не зуміли нічого протиставити англійцям та бельгійцям, зазнавши поразок 0:2 та 1:4 відповідно. Втім, не варто оцінювати форму команди за товариськими зустрічами, адже на чемпіонаті світу футболісти продемонструють зовсім іншу гру.

Що ж стосується сербів, то букмекери вважають, що в цьому матчі саме у них більше шансів на перемогу. "Орли" здобули путівку на чемпіонат світу, зайнявши перше місце у групі D Європейської кваліфікації, а Уельс з Бейлом та Австрія з Алабою і Драговічем спостерігатимуть за турніром хіба за телевізором. На стадії відбору на мундіаль серби довели, що дисципліна в організації гри та агресивна боротьба на кожній ділянці поля роблять можливою перемогу над будь-яким суперником.

У рамках підготовки до чемпіонату світу підопічні Младена Крстаїча зіграли 2 матчі з представниками Південної Америки. З Чилі "білі орли" зазнали мінімальної поразки, а от матч з Болівією став святом голів, гра закінчилася з рахунком 5:1.

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Якщо оцінювати шанси сербів на вихід з групи, то вони не будуть примарними тільки у разі перемоги на Коста-Рікою. Якщо з швейцарцями "орли" цілком можуть здобути перемогу завдяки дисципліні у лініях, то завоювати бодай очко в матчі з грізною Бразилією буде справжнім досягненням.

Якщо робити прогноз виключно за складами команд, то серби мають перевагу. Маючи у складі таких гравців як Мілінковіч-Савіч, Матіч, Льяїч та Коларов, "орли" точно нав'яжуть костаріканцям свою гру та штурмуватимуть ворота суперника протягом всього матчу. Вся надія "тікос" в основному полягатиме в надійності Кейлора Наваса, який видав неймовірну гру на ЧС-2014, завдяки чому і потрапив у мадридський Реал. Також зробити неприємний сюрприз сербам може і капітан Коста-Ріки Браян Руїс, який розганятиме контратаки своєї команди.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Збірні Коста-Ріки та Сербії не зустрічалися жодного разу.

2. На Олімпіаді 1980 року Коста-Ріка зіграла з Югославією, "тікос" поступилися з рахунком 2:3.

3. Коста-Ріка забиває бодай гол в останніх 5 матчах, Сербія святкувала взяття воріт в останніх 15 матчах (враховуються лише офіційні поєдинки).

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Кадрова ситуація

Обидві команди підходять до матчу без кадрових втрат. Захисник Шальке Неманья Настасіч пропустив кінцівку сезону через травму коліна, проте зараз готовий допомогти своїй команді. Втім, навряд чи Крстаїч випустить його на поле з перших хвилин, та й єдина втрата сербського захисника навряд чи вплине на результат матчу, адже в номінальних гостей достатньо кваліфікованих виконавців у захисній ланці.

Орієнтовні склади на матч Коста-Ріка – Сербія

Коста-Ріка: К. Навас, Акоста, Дуарте, Вотсон, Гамбоа, Овьєдо, Борхес, Гузман, Кемпбелл, Руїс, Уренья.

Сербія: Стойковіч, Рукавіна, Івановіч, Міленковіч, Коларов, Матіч, Міленкович-Савіч, Льяїч, Тадіч, Костіч, Мітровіч.

Прогноз від Футбол 24 – 1:2

Все ж таки, збірна Сербії має кваліфікованіших виконавців та демонструє більш яскраву гру. "Орли" домінуватимуть протягом всього матчу, завдаватимуть багато ударів, а захист суперника не виглядає надійним. Так, Кейлор Навас може видати декілька сейвів, проте і його гра інколи викликає запитання. Та й цілком можливо, що сербам вдасться створити моменти, в яких навіть зірковий голкіпер буде безсилим. Підопічні Крстаїча чудово розуміють, що для виходу з групи їм потрібна лише перемога, а наполегливості балканській команді не позичати.

Костаріканці будуватимуть гру від захисту, сподіваючись на надійність Кейлора Наваса та креативність Браяна Руїса. Цілком можливо, що "тікос" навіть відкриють рахунок у матчі, скориставшись помилкою в захисті Сербії. Але в те, що Коста-Ріка повторить своє досягнення чотирирічної давнини, мало віриться. Тоді костаріканці скористалися недооцінкою з боку Уругваю, Англії та Італії, але й імениті суперники, скажімо відверто, не вражали своєю грою. Сербія не в тому статусі, аби вважати себе явним фаворитом, тому точно поставиться до матчу з усією відповідальністю.

Ярослав Сиваківський, Футбол 24