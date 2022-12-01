Коста-Рика – Німеччина: стартові склади та онлайн-трансляція битви за плей-офф ЧС-2022
Німеччина зустрічається з Коста-Рикою у 3 турі групового етапу чемпіонату світу. Стартові склади й онлайн-трансляція гри – у цій новині на Футбол 24.
Зустріч стартує о 21:00. Паралельно гратимуть інші учасники групи Е – Японія проти Іспанії. Бундестім потрібно винятково перемагати, Коста-Рику може влаштувати й нічия. Попри це, обом командам потрібно сподіватись, що "Фурія Роха" переможе.
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Стартові склади команд на матч Коста-Рика – Німеччина
Коста-Рика: Навас (к) – Ов'єдо, Варгас, Вастон, Дуарте, Фуллер – Кемпбел, Техеда, Борхес, Агілера – Венегас.
Німеччина: Нойєр (к) – Раум, Рюдігер, Зюле, Кімміх – Ґорецка, Ґюндоган – Гнабрі, Мусіала, Сане – Мюллєр.