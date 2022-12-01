Чемпіонат світу-2022, 3-й тур, група E

1 грудня, 21:00. Ель-Хаур, Ель-Байт

Головний арбітр: Стефані Фраппар (Франція)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Дежавю для Бундестім. Сенсаційна поразка в першому турі, потім непогана гра проти найсильнішого суперника та необхідність обіграти абсолютного аутсайдера в останньому матчі. 4 роки тому такий сценарій завершився крахом – Німеччина програла Південній Кореї та вилетіла з Мундіалю. Тепер нависла загроза повторного фіаско з Коста-Рікою. Німці ще ніколи двічі поспіль не пролітали повз плей-офф чемпіонату світу.

Німеччина врятувала нічию з Іспанією в топ-матчі ЧС-2022 – несподіваний герой зламав гру та дав відкоша потужній "Фурії"

Насправді простих трьох очок Німеччині може й не вистачити. Якщо в паралельному матчі Японія обіграє Іспанію – Бундестім повинна влаштувати побиття на 7 голів. Якщо в паралельному матчі буде нічия – Бундестім потрібна перемога з різницею у 2 голи. Однак нинішня ситуація все одно приємна: якби Японія у неділю переграла Коста-Ріку (а такий результат виглядав цілком логічним), німці вже б попрощалися з Катаром.

Зустріч Іспанії та Німеччини подарувала височенну якість футболу, а також показала різницю між збірними. Іспанія – потужна збалансована команда, (найкраща у світі, поки справа не дійшла до чужого штрафного). Німеччина також в порядку, але програла боротьбу за ініціативу та мусила віддати м'яч. Гансі Флік не може зараз грати з позиції сили проти топ-суперників, як це було в Баварії.

Матч Коста-Ріка – Німеччина вже став історичним. Вперше в історії чемпіонатів світу поєдинок обслужить арбітриня – Стефані Фраппар.

Коста-Ріка – не топ-суперник. Навіть не середній. Це слабка збірна пристарілих футболістів, які здебільшого представляють внутрішній чемпіонат. Вона не здатна витримувати високу інтенсивність, що показав розгром від Іспанії з 7 пропущеними. Не допоміг і Кейлор Навас. Коста-Ріці неймовірно пощастило обіграти Японію (2 дотики до м'яча в чужому штрафному за весь матч).

Німеччина повинна перемагати в будь-яких кондиціях і в будь-якому складі. Гансі Флік, втім, спробує полегшити завдання своїм футболістам. Логічною стане поява у стартовому складі Нікласа Фюлькруга, який врятував нічию з Іспанією. Класична "дев'ятка" позбавить Бундестім звичної гнучкості в атаці, але збільшить ймовірність голів. У Німеччини ні на ЧС-2018, ні на ЧС-2022 немає проблем зі створенням моментів. Проблеми з реалізацією.

Орієнтовні склади на матч Коста-Ріка – Німеччина

Коста-Ріка: Навас – Фуллер, Даурте, Чакон, Вастон, Ов'єдо – Торрес, Боргес, Техеда, Кемпбел – Контретас.

Німеччина: Нойєр – Клостерманн, Рюдігер, Шлоттербек, Гюнтер – Кімміх, Гюндоган – Гнабрі, Мусіала, Сане – Фюлькруг.

Прогноз Футбол 24 – 3:0

Німеччина не може повторити помилки з 2018-го. Очікуємо не просто перемоги, а впевненого розгрому. Команда Фліка спробує показати всю свою лють, позбутися тиску, відчути гру. Коста-Ріку може врятувати хіба що швидкий гол, який змусить німців нервувати, та дуже надійна оборона. І величезна фура удачі, яка допоможе ухилитися від двох десятків ударів Бундестім.