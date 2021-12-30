"Сьогодні я одночасно з сумом і радістю прощаюся з Атлетіко. Мені сумно йти, оскільки я був частиною сім'ї. Але я також радію, що це було в моєму житті.

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У цій команді я пройшов через складні моменти, які мені допомагали долати лікарі та одноклубники. Я радий, що зміг залишити свій слід в історії Атлетіко. Я завжди хотів це зробити, але не сподівався, що це станеться.

Спасибі велике всім фанатам. Тепер я переходжу до нового виклику з великим бажанням і ентузіазмом", – написав Коста в Instagram.

Нагадаємо, Атлетіко оголосив про достроковий розрив контракту із 32-річним Костою, пояснюючи це особистими причинами форварда.

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