Косовський звільнений із посади керманича Ворскли

Керівництво полтавської Ворскли звільнило Віталія Косовського з посади головного тренера. Він працював із командою із січня.

У четвер фахівець втратив посаду керманича полтавців, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Про рішення босів Ворскли стало відомо після завершення вечірнього тренування "біло-зелених". Попри відставку, Косовський і його помічники залишаться працювати в структурі клубу. Про новий тренерський штаб оголосять незабаром.

Віталій Косовський працював із полтавцями від зими 2019 року. Під його керівництвом Ворскла посіла 7-ме місце в сезоні 2018/19. Однак, нинішній сезон команда розпочала невдало – після 14-ти турів полтавці набрали лише 8 очок і замикають турнірну таблицю УПЛ.

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