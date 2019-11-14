toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Косовський звільнений із посади керманича Ворскли

17:33 1239 Читать на русском
Косовський звільнений із посади керманича Ворскли
Віталій Косовський / ФК Ворскла

Керівництво полтавської Ворскли звільнило Віталія Косовського з посади головного тренера. Він працював із командою із січня.

У четвер фахівець втратив посаду керманича полтавців, повідомляє офіційний сайт клубу.

Капітан Ворскли Чеснаков назвав винних у останніх невдачах полтавців

Про рішення босів Ворскли стало відомо після завершення вечірнього тренування "біло-зелених". Попри відставку, Косовський і його помічники залишаться працювати в структурі клубу. Про новий тренерський штаб оголосять незабаром.

Віталій Косовський працював із полтавцями від зими 2019 року. Під його керівництвом Ворскла посіла 7-ме місце в сезоні 2018/19. Однак, нинішній сезон команда розпочала невдало – після 14-ти турів полтавці набрали лише 8 очок і замикають турнірну таблицю УПЛ.

Ворскла – у нокауті, або Десять тренерів, які можуть замінити Косовського

blog_ava
Україна – Естонія: Шевченко оголосив офіційну заявку на матч
12:16
12853
Теги
Головне Ворскла Ворскла Віталій Косовський Віталій Косовський
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
7
хв
Україна
19:00
Естонія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук