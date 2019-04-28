Косовський прокоментував дебютну перемогу на чолі Ворскли

Виконувач обов'язків головного тренера Ворскли Віталій Косовський поділився емоціями від вольової перемоги своїх підопічних над Чорноморцем.

Нагадаємо, Ворскла здобула вольову перемогу над Чорноморцем. Гол Васіна з пенальті та курйозний автогол Кожухаря дозволили полтавцям святкувати першу перемогу в поточному році та дебютну для Віталія Косовського в ролі головного тренера Ворскли.

Чорноморець – Ворскла – 1:2 – відео голів та огляд матчу

"Звичайно ж, неприємно пропускати на початку матчу. Як би ми не нагадували про максимальну концентрацію, все-таки пропустили. Але ми раді тому, що протягом усього матчу володіли ініціативою. Так, були моменти, коли суперник переходив у швидкі контратаки, і це було дуже небезпечно. Але завдяки контролю м'яча ми мали більше передумов і, напевно, заслужено перемогли. Так, напевно, ми більше сьогодні хотіли виграти.

Це завдяки гравцям, молодці! Молодці, що вірили в себе. Я говорив перед грою: потрібно вірити. Коли ти віриш, все можливо і все буде виходити.

Потрібно дивитися вперед, і ми, тренерський штаб, підтримуємо всіх футболістів. А зі словами про те, що колективу немає, я не згоден. Щоб перемагати, програючи, потрібен характер, бажання величезне. По одному важко вигравати такі ігри. Тому все-таки є колектив", – цитує Косовського офіційний сайт Чорноморця.