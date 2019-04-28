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Косовський прокоментував дебютну перемогу на чолі Ворскли

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Косовський прокоментував дебютну перемогу на чолі Ворскли
Віталій Косовський / ФК Ворскла

Виконувач обов'язків головного тренера Ворскли Віталій Косовський поділився емоціями від вольової перемоги своїх підопічних над Чорноморцем.

3’ Арні Вільх'яльмссон
 
Денис Васін 84’
Андрій Кожухар 90+1’
3’ Арні Вільх'яльмссон
84’ Денис Васін
90+1’ Андрій Кожухар

Нагадаємо, Ворскла здобула вольову перемогу над Чорноморцем. Гол Васіна з пенальті та курйозний автогол Кожухаря дозволили полтавцям святкувати першу перемогу в поточному році та дебютну для Віталія Косовського в ролі головного тренера Ворскли.

Чорноморець – Ворскла – 1:2 – відео голів та огляд матчу

"Звичайно ж, неприємно пропускати на початку матчу. Як би ми не нагадували про максимальну концентрацію, все-таки пропустили. Але ми раді тому, що протягом усього матчу володіли ініціативою. Так, були моменти, коли суперник переходив у швидкі контратаки, і це було дуже небезпечно. Але завдяки контролю м'яча ми мали більше передумов і, напевно, заслужено перемогли. Так, напевно, ми більше сьогодні хотіли виграти.

Це завдяки гравцям, молодці! Молодці, що вірили в себе. Я говорив перед грою: потрібно вірити. Коли ти віриш, все можливо і все буде виходити.

Потрібно дивитися вперед, і ми, тренерський штаб, підтримуємо всіх футболістів. А зі словами про те, що колективу немає, я не згоден. Щоб перемагати, програючи, потрібен характер, бажання величезне. По одному важко вигравати такі ігри. Тому все-таки є колектив", – цитує Косовського офіційний сайт Чорноморця.

Теги
Чорноморець - Ворскла Ворскла Ворскла Віталій Косовський Віталій Косовський
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