Косовський пояснив, завдяки чому Ворсклі вдалося розгромити Колос

Головний тренер Ворскли Віталій Косовський прокоментував розгром Колоса (3:0) в матчі 5-го туру УПЛ.

"На початок матчу, звичайно ж, вплинув швидко забитий м'яч. Хлопці відчули впевненість, контролювали перебіг матчу. Але потрібно віддати належне і супернику. Нам дали опір, але, думаю, майстерність у визначальній стадії визначила сьогоднішній хід матчу.

Колос – Ворскла – 0:3 – відео голів та огляд матчу

День Пердути? Думаю, ви маєте рацію. Звичайно, хлопець забив 2 м'ячі, як не відзначити? Тим більше дуже важливих два м'ячі.

Коломоєць теж забив, теж молодчина. Йому не вистачає впевненості, думаю, з кожним матчем він буде грати краще і краще. Тим більше він дуже добре працює, старається в тренувальному процесі. Тому винагорода приходить, що в попередньому матчі, що в цьому.

Ворскла на виїзді розгромила Колос

Ми дивилися кілька матчів Колоса, аналізували досить багато. Не один день, а кілька. Протягом усього тижневого циклу ми моделювали сьогоднішню гру. Незважаючи на те, що Колос грав удома, ми спочатку планували йому віддати ініціативу. Ми грали другим номером, але були ігрові відрізки, коли ми діяли в позиційній атаці", – цитує Косовського прес-служба Колоса.