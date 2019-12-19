Косовський отримав звання заслуженого тренера України

Екс-наставник Ворскли Віталій Косовський став заслуженим тренером України.

Про почесне звання, яке отримав 46-річний фахівець, повідомив офіційний інстаграм полтавського клубу.

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"Вміння розкривати та виховувати молоді таланти Віталієм Косовським підтверджено почесною нагородою – заслужений тренер України. Вітаємо та чекаємо на появу нових імен в головній команді Ворскли", – йдеться в повідомленні полтавського клубу.

Нагадаємо, після серії невдач Косовський покинув головну команду Ворскли, яку очолив у березні цього року. Тренер залишився у полтавському клубі і тепер працює з молодіжною командою.

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