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Косовський отримав звання заслуженого тренера України

15:03 564 Читать на русском
Косовський отримав звання заслуженого тренера України
Віталій Косовський / фото з відкритих джерел

Екс-наставник Ворскли Віталій Косовський став заслуженим тренером України.

Про почесне звання, яке отримав 46-річний фахівець, повідомив офіційний інстаграм полтавського клубу.

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"Вміння розкривати та виховувати молоді таланти Віталієм Косовським підтверджено почесною нагородою – заслужений тренер України. Вітаємо та чекаємо на появу нових імен в головній команді Ворскли", – йдеться в повідомленні полтавського клубу.

Нагадаємо, після серії невдач Косовський покинув головну команду Ворскли, яку очолив у березні цього року. Тренер залишився у полтавському клубі і тепер працює з молодіжною командою.

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Віталій Косовський Віталій Косовський Ворскла Ворскла
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