toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга націй
СЛОВАЧЧИНА - УКРАЇНА ЛІГА НАЦІЙ НІДЕРЛАНДИ - ФРАНЦІЯ

Косовський: Незважаючи на перше місце, результат матчу проти Словаччини є дуже важливим для України

14:25 322 Читать на русском
Косовський: Незважаючи на перше місце, результат матчу проти Словаччини є дуже важливим для України
Віталій Косовський / Фото ФК Динамо

Екс-хавбек київського Динамо Віталій Косовський поділився очікуваннями від матчу Ліги націй Словаччина – Україна.

"Цей матч буде принциповим. Незважаючи на те, що збірна України вже зайняла перше місце в своїй групі Ліги націй, результат поєдинку зі словаками дуже важливий. Потрібно в кожній грі налаштовуватися тільки на перемогу. Потрібно битися адже вийде збірна, а це – престиж країни.

Коноплянка назвав головні переваги збірної України у матчі проти Словаччини

Не виключаю, що в стартовому складі збірної України буде поєднання молоді та досвідчених виконавців. На поле напевно вийдуть ті, хто мало грав до цього. Вважаю, що вкрай важливо показати якість футболу", – цитує Косовського видання Команда 1.

Нагадаємо, поєдинок Словаччина – Україна відбудеться сьогодні, 16 листопада, початок о 21:45.

Словаччина – Україна: чому команді Шевченка необхідна перемога попри гарантоване перше місце у групі Ліги націй

Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
до матчу
4
год
:
50
хв
Україна
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Україна Україна Ліга націй Словаччина - Україна Збірна України Віталій Косовський
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
50
хв
Нідерланди
21:45
Франція
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук