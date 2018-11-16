Косовський: Незважаючи на перше місце, результат матчу проти Словаччини є дуже важливим для України

Екс-хавбек київського Динамо Віталій Косовський поділився очікуваннями від матчу Ліги націй Словаччина – Україна.

"Цей матч буде принциповим. Незважаючи на те, що збірна України вже зайняла перше місце в своїй групі Ліги націй, результат поєдинку зі словаками дуже важливий. Потрібно в кожній грі налаштовуватися тільки на перемогу. Потрібно битися адже вийде збірна, а це – престиж країни.

Коноплянка назвав головні переваги збірної України у матчі проти Словаччини

Не виключаю, що в стартовому складі збірної України буде поєднання молоді та досвідчених виконавців. На поле напевно вийдуть ті, хто мало грав до цього. Вважаю, що вкрай важливо показати якість футболу", – цитує Косовського видання Команда 1.

Нагадаємо, поєдинок Словаччина – Україна відбудеться сьогодні, 16 листопада, початок о 21:45.

Словаччина – Україна: чому команді Шевченка необхідна перемога попри гарантоване перше місце у групі Ліги націй