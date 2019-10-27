Косовський назвав причини розгромної поразки Ворскли

Головний тренер Ворскли Віталій Косовський прокоментував розгромну поразку в матчі 12-го туру УПЛ проти Зорі.

"Аналізувати матч не зовсім хочеться. Треба подивитися. Проте, пропустили м'яч, спірний пенальті, залишилися в меншості. Так, це збіг обставин. До того ж багато молоді вливається. Тому важко це все нам дається.

Красивий гол Русина у відеоогляді Зоря – Ворскла – 4:0

Вболівальники вимагають результату. Питають, чому все так складається і виходить. Багато обставин. Не можемо забити. У завершальній стадії не виходить, як хочеться.

Коли пропускаєш один, другий, третій гол, то спрацьовують емоції. Це такий стан, який ти не контролюєш. Намагаєшся грати агресивно, але це переходить в жовту картку. А щодо вилучення, арбітр прийняв таке рішення, йому видніше", – цитує Косовського офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, Зоря знищила Ворсклу (4:0), а одним з головних героєв матчу став Лєднєв, який записав до свого активу гол та дві гольові передачі. Додамо, що після цієї поразки полтавці мають 8 очок, маючи лише кращу різницю м'ячів за Львів.

Зоря розгромила Ворсклу і піднялася на третє місце в УПЛ