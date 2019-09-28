Косовський: Хочу перепросити вболівальників Ворскли за другу розгромну поразку поспіль

Головний тренер Ворскли Віталій Косовський прокоментував розгромну поразку від Шахтаря у матчі 9-го туру УПЛ (0:4).

"Важко в психологічному плані пропустити в двох іграх дев'ять голів, але я буду на боці хлопців. Важка поразка – через це треба пройти. Хотів би перепросити вболівальників Ворскли. Всю провину беру на себе.

Шахтар – Ворскла – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Чи міг матч скластись краще? Нам хотілося цього, але Шахтар – команда високого рівня, що вони на полі і показали. Ми програли за всіма параметрами. Важко щось говорити, необхідно розібратися спочатку в собі.

Матч проти Маріуполя буде ключовим. Ми будемо готуватися з усією відповідальністю, і я думаю, що результат буде іншим. Хочеться і в наступних іграх бачити багато вболівальників на наших іграх, але ми поки не заслуговуємо на це своєю грою і результатом", – поділився Косовський в коментарі телеканалу Футбол 1/2.

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