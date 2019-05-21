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Косовський – про перемогу над Десною: Було мало футболу, але дотерпіли

21 травня 22:25 261 Читать на русском
Косовський – про перемогу над Десною: Було мало футболу, але дотерпіли
Віталій Косовський / Карпати

Виконувач обов'язків головного тренера Ворскли Віталій Косовський прокоментував перемогу над Десною у 30 турі УПЛ.

 
Тодор Петровіч 30’
30’ Тодор Петровіч

"Враження від матчу гарні, настрій теж. Перемогли. Гарна гра. Що ще сказати? Суперник – дуже гарна, навчена команда. У першому таймі нам вдалося забити гол.

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Перший тайм був непоганим: план на гру виконали, хлопці відпрацювали. Ми розуміли, що не будемо грати першим номером, відійшли до центрального кола, почали активно, агресивно зустрічали суперника, розраховували на контратаки. Деякі епізоди сподобалися, думка була, але не вистачало завершення.

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У другому таймі довелося складніше. Суперник посилив гру замінами. Але, скажу, що у другому таймі нам пощастило. Дякую всій команді за те, що змогли, відстояли. Було мало футболу, але… дотерпіли. Молодці", – цитує Косовського офіційний сайт Десни.

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Десна - Ворскла Ворскла Ворскла Віталій Косовський Віталій Косовський
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