Косовський – про перемогу над Десною: Було мало футболу, але дотерпіли

Виконувач обов'язків головного тренера Ворскли Віталій Косовський прокоментував перемогу над Десною у 30 турі УПЛ.

"Враження від матчу гарні, настрій теж. Перемогли. Гарна гра. Що ще сказати? Суперник – дуже гарна, навчена команда. У першому таймі нам вдалося забити гол.

Ворскла здолала Десну в дуелі за перше місце у другій "шістці"

Перший тайм був непоганим: план на гру виконали, хлопці відпрацювали. Ми розуміли, що не будемо грати першим номером, відійшли до центрального кола, почали активно, агресивно зустрічали суперника, розраховували на контратаки. Деякі епізоди сподобалися, думка була, але не вистачало завершення.

Десна – Ворскла – 0:1 – відео гола та огляд матчу

У другому таймі довелося складніше. Суперник посилив гру замінами. Але, скажу, що у другому таймі нам пощастило. Дякую всій команді за те, що змогли, відстояли. Було мало футболу, але… дотерпіли. Молодці", – цитує Косовського офіційний сайт Десни.