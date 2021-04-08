"Мені здається, велику роль зіграла травма Бєсєдіна. У зв'язку з цим потрібно було когось викликати замість нього. У кількох останніх іграх чемпіонату мені вдавалось забити, що, можливо, і зумовило вибір на мою користь. Атмосфера у збірній – це "космос"! Це дуже круто – бути поруч з такими футболістами! Все в збірній було відмінно. Почуватися в її розташуванні було добре ще й тому, що в ній багато молодих гравців, з багатьма я перетинався в нашій "молодіжці". Мені все дуже сподобалося – і атмосфера в команді, і сам колектив.

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Посвяти у мене не було. Справа в тому, що у нас через кожні два дні була гра, і хлопці, що грали в попередньому матчі, відновлювалися. Всі вони були трохи втомленими, а приходячи на вечерю, деякі з них довго не затримувалися – йшли відпочивати. Інші ж навпаки – сиділи довше, щоб побільше поспілкуватися. Виходить, що момент з посвятою в новачки якось упустили. Напевно тому, що тиждень виявився більш насиченим, ніж зазвичай, і було не до цього. Розмови тет-а-тет з Шевченком як такої у нас не було. Лише перед грою з Казахстаном він сказав мені, що я буду в заявці і щоб готувався", – розповів Довбик у інтерв'ю UA-football.

Нагадаємо, молодий нападник отримував дебютний виклик до збірної України ще в серпні 2016-го, однак на поле не виходив. Цього разу Андрій Шевченко випустив форварда на 10 хвилин у матчі з Казахстаном (1:1).

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