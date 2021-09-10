Нападник англійського Лестера Петсон Дака продовжує старанно працювати на тренуваннях, щоб отримати місце в основі "лисиць".

Замбійський форвард оформив справжній шедевр на занятті команди Роджерса, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Красивий гол Дака забив під час тактичних вправ. "Лисиці" саме відпрацьовували гру при офсайдах – оборонці тримали лінію, а форварди намагалися уникнути положення поза грою. Африканець уник пастки й розкішним ударом боковими ножицями з льоту поцілив у дальню дев'ятку.

До слова, Петсон Дака наразі не зміг завоювати місце в основній обоймі Лестера. У його активі лише 45 хвилин у двох матчах за "лисиць" в усіх турнірах.

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