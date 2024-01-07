Француз не взяв участь в матчі Кубка Англії проти Престона (4:0). Головний тренер Маурісіо Почеттіно повідомив, що Крістофер Нкунку отримав травму стегна під час тренування.

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За інформацією журналіста Рахмана Османа, нове пошкодження виявилось серйознішим, ніж очікувалося. Французький нападник пропустить щонайменше три тижні.

Крістофер Нкунку приєднався до Челсі влітку 2023 року за 60 мільйонів євро. Через травму коліна не грав до другої половини грудня. Загалом він зіграв лише в чотирьох матчах в поточному сезоні за "синіх". В його активі один гол в АПЛ.

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