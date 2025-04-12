Голкіпер "гірників" Кіріл Фесюн поділився емоціями від довгоочікуваного офіційного матчу у футболці донецького клубу в 24-му турі УПЛ проти ЛНЗ (4:1).

"Головне, що ми виграли – вдалося допомогти команді здобути важливі три очки. Гол ЛНЗ з офсайду? Це був складний момент. Дуже неприємно, тому що, я вважаю, ми повністю перегравали суперника в першому таймі. У них було декілька гострих контратак, але головне – що вдалося зберегти свої ворота недоторканими.

Розгром за 20 хвилин у відеоогляді матчу ЛНЗ – Шахтар – 1:4

А в другому таймі вже так вийшло... ЛНЗ трішки агресивніше почав грати. І вже такий рахунок був – 3:0, можливо, десь трішки розслабились. Не знаю. Тому так.

Чи були в мене шанси виручити команду? Звичайно. Я майже дістав, але дуже прикро, що не вдалося продовжити нашу серію без пропущених м’ячів. Але головне – це три очки.

Емоції – дуже виснажені. Це була емоційно складна гра, бо дебют у такій команді... Дуже нервова гра для мене", – сказав Фесюн у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Кіріл перейшов у Шахтар з Колоса 1 липня 2024 року за 2,7 млн євро.

Шахтар розгромив ЛНЗ за 13 хвилин – Марлон долучився до трьох голів, оформивши дубль, Фесюн дебютував за "гірників"