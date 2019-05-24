"Кошмар Енфілда ще довго переслідуватиме нас", – Піке вперше заговорив про виліт з Ліги чемпіонів

Барселона ще не відійшла від психологічного удару після ганебної поразки Ліверпулю.

Захисник каталонців Жерар Піке розповів про стан команди після вильоту з Ліги чемпіонів.

"Перший гол стався дуже швидко, це нагадало нам Рим. Потім були забиті два швидкі голи у другому таймі, і це вже було занадто схоже на Рим.

Ситуація була дуже важкою. Команда бачить, що гра не йде, що суперник тисне, що це дуже нагадує минулий рік. Але не треба картати нас. Так, це одна з найгірших наших поразок. Але це спорт, іноді доводиться ковтати пил.

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Це був кошмар, і потрібно змиритися з цим, тому що таке може відбуватися. Потрібно розуміти, чому таке трапляється, щоб це допомогло нам в майбутньому, оскільки ми плануємо повернутися за Лігою чемпіонів", – цитує Піке El Pais.

Нагадаємо, Барселона вилетіла на стадії 1/4 фіналу і знову не змогла виграти головний євротурнір.

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