Кошельни погодив контракт одразу з двома клубами, – ЗМІ

Капітан Арсенала Лоран Кошельни змінить клубну прописку найближчим часом.

Захисник Арсенала Лоран Кошельни узгодив контракт з французькими Бордо та Ренном, повідомляє журналіст Yahoo Sports Ману Лонжон.

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Зазначається, що француз перейде в той клуб, який зуміє домовитись з Арсеналом щодо трансферу. Нагадаємо, що Кошельни не відправився з "канонірами" у передсезонне турне.

Додамо, що контракт 33-річного Кошельни з Арсеналом розрахований до літа 2020 року. У сезоні-2018/19 Лоран провів 31 матч на клубному рівні, забивши при цьому 3 голи.

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