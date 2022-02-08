"Нині важко щось додати, адже все вже було сказано. Ми звернули на себе увагу всієї країни. Показали гру, яка сподобалася глядачам, грали з душею. Уболівальника не можна обманути – він усе бачить. Ми відчували підтримку й хотіли порадувати всіх українців.

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Досягли свого, потрапили у топ-4 команд Європи й будемо продовжувати. Наші гравці зрозуміли, що можна показувати гарну гру. У складі нашої збірної було дев’ять дебютантів чемпіонату Європи. Потрібно, щоб були досвідчені гравці, які через це вже проходили й відчувають внутрішню напругу. Ми наразі зібрали в команді найкращих виконавців.

Ми були командою від першого до останнього дня. Завдяки своїй згуртованості й здобули результат, проявили характер. Навіть у тих поєдинках, які програли, виглядали дуже гідно. Четверте місце – не випадковість. Давно закладали фундамент для цього за допомогою товариських та офіційних матчів. Подекуди не вдавалося досягти результату, але ми йшли правильним шляхом. Хочу всім подякувати, знімаю капелюха перед хлопцями й уболівальниками", – цитує Косенка офіційний сайт УАФ.

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