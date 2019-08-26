Корзун, який належить Динамо, покинув Аль-Фатех

Півзахисник Динамо Нікіта Корзун припинив співпрацю з Аль-Фатехом, за який виступає Максим Коваль.

Нікіта Корзун достроково покинув Аль-Фатех з Саудівської Аравії, хоча його оренда була розрахована до кінця 2019 року, повідомляє Прессболл.

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Тепер 24-річний півзахисник шукатиме новий клуб, тоді як його контракт належить київському Динамо. Білорус не входив у плани колишнього наставника "біло-синіх" Олександра Хацкевича і, схоже, не розраховує на нього і Олексій Михайличенко.

У Саудівській Аравії Корзун виступав із січня цього року, провівши 11 матчів та забивши 1 гол. Нагадаємо, в Аль-Фатеху виступає колишній голкіпер Динамо Максим Коваль.

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