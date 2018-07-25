Корзун: Були пропозиції з Росії та Європи, але вирішив повернутись в Динамо Мінськ

Півзахисник київського Динамо Нікіта Корзун, який на правах оренди перейшов у Динамо Мінськ, поділився емоціями від повернення в Білорусь.

Нагадаємо, Корзун найближчий рік проведе у складі Динамо Мінськ на правах оренди.

"Мені запропонували варіант з орендою. Вже пройшов місяць трансферного вікна, я давно не грав, тому вирішив нічого не мудрувати, а повернутися туди, звідки все починалося.

Вітор Буено перейде в Динамо незалежно від трансферу Дерліса Гонсалеса в Сантос

Повторюся, я дуже давно не мав нормальної ігрової практики, а грати дуже хочеться. Тому я тут – для мене це дуже гарна пропозиція. У мене були пропозиції і з Росії, і з європейських клубів, але не було якоїсь конкретики, яка була тут, в Мінську. Тут все було максимально чітко, що мене і переконало не чекати інших варіантів.

Для мене головне завдання – грати, адже практики не було майже півроку. Бажання зашкалює – готовий грати хоч по три гри за тиждень, як це було раніше в дитинстві, коли зовсім не втомлювався від гри", – цитує Корзуна офіційний сайт Динамо Мінськ.

До слова, саме з Динамо Мінськ у 2016 році Корзун переїхав до Києва.