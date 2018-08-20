Корзун – про "здачу" матчу з Зенітом: Маячня, це все маячня

Півзахисник Динамо Мінськ Микита Корзун спростував чутки щодо того, що білоруський клуб навмисно програв матч проти Зеніта з таким фантастичним рахунком.

"Програти з рахунком 1:8 – у мене в кар'єрі це вперше. Ясна річ, неприємно. Але знову-таки, все ми дорослі люди – всі розуміють, для чого ми тут зібралися. У нас не дитячо-юнацька школа. Не вийшло в Лізі Європи, так давайте спробуємо, щоб вийшло в чемпіонаті.

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Причина розгрому від Зеніта? Не знаю. Може, була трохи розслабленість через те, що 4:0 ведемо за сумою двох матчів. Але рахунок 1:8 – це вже як наслідок такого недоналаштування на матч. На такий результат, значить, і награли.

Версія про здачу матчу? Маячня, це все маячня. Нехай пишуть. У нас і після перемоги 4:0 з'явилося досить недоброзичливців. А після 1:8 таких ще більше стало – людей, які почали дуже сильно "переживати" за Динамо, які, напевно, навіть і футбол не включали. У нас же така країна ... Наша хата скраю – це взагалі класно. Це нормально, я до цього звик. Нічого нового…", – цитує Корзуна Прессбол.

Нагадаємо, Зеніт у першому матчі 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи поступився мінському Динамо з рахунком 0:4. У другому матчі клуб з Санкт-Петербурга зміг виграти з рахунком 8:1 та пройшов у наступний раунд змагань.

Зеніт – Динамо Мінськ – 8:1 – відео голів та огляд матчу