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Кортрейк з Бацулою розгромив Серкль та зіграє у плей-офф за путівку в Лігу Європи

18 травня 08:15 383 Читать на русском
Кортрейк з Бацулою розгромив Серкль та зіграє у плей-офф за путівку в Лігу Європи
Андрій Бацула / ФК Кортрейк

Андрій Бацула вийшов на поле у матчі останнього туру групи Ліги Європи проти Серкля (4:0), а його команда забезпечила собі місце в плей-офф.

Чемпіонат Бельгії 2018/19. Група Ліги Європи, 10 тур

Кортрейк – Серкль – 4:0

Голи: Езекьєль, 18, Лепуан, 71, Шевальє, 76, Д'Хане, 89

Чемпіонський матч Маліновського у відеоогляді Андерлехт – Генк – 1:1

У матчі останнього туру групи Ліги Європи у чемпіонаті Бельгії Кортрейк на своєму полі приймав Серкль Брюгге. Українець Андрій Бацула з'явився на полі на 65-й хвилині зустрічі, на той момент його команда вигравала з рахунком 1:0.

Саме після виходу українця господарі рознесли суперника за останні 20 хвилин зустрічі та здобули можливість зіграти у плей-офф за право виходу у Лігу Європи проти Шарлеруа. Кортрейк набрав 24 очки.

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Теги
Українці за кордоном Бельгія Андрій Бацула Андрій Бацула Кортрейк Кортрейк Серкль Брюгге Серкль Брюгге
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