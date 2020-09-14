Кортрейк із Євгеном Макаренком у складі розгромив Мускрон у матчі 3-го туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2020/21, 5-й тур

Кортрейк – Мускрон – 3:0

Голи: Мбойо, 60, Деваеле, 63, Окансеу, 83

Вилучення: Онана, 32, Гочко, 85 (обидва – Мускрон)

В першому таймі Кортрейк заробив чисельну перевагу завдяки грубому фолу Онани – той ледь не відірвав ногу Мбойо у центрі поля. Господарі захопили ініціативу, але відкрили рахунок лише у другій половині – Мбойо скористався помилкою захисника та пробив повз кіпера. Деваеле миттєво подвоїв перевагу з передачі того ж Мбойо, а крапку в матчі поставив Окансеу.

Андерлехт перервав серію без перемог – Михайліченко запам'ятався епічним зіткненням з одноклубником

Відзначимо, що Макаренко провів на полі увесь поєдинок, проте не відзначився результативними діями. Натомість, українець заробив жовту картку на 75 хвилині.

Таким чином, Кортрейк набрав 10 очок та піднявся на третє місце, поступаючись Шарлеруа та Стандарту. Мускрон з 2 пунктами поки перебуває на самому дні.

Вест Хем вдома програв Ньюкаслу: Ярмоленко шансом не скористався, провал Боуена та рух Мойєса назустріч відставці