Кортрейк Бацули здійснив фантастичний камбек в матчі з Зюлте-Варегем, Сент-Трюйден Безуса втратив перемогу над Остенде

Відбулися перші матчі 21-го туру чемпіонату Бельгії.
Чемпіонат Бельгії, 21 тур
Кортрейк – Зюлте-Варегем – 4:2
Голи: М'Бойо, 65, 73, Лепьонт, 71, Шевальє, 89 – Ніссіла, 42, Фаік, 59
Остенде – Сент-Трюйден – 1:1
Голи: Де Бок, 33 – Ботака, 4
Незабитий пенальті: Ботака, 24
Кортрейк, за який виступає Андрій Бацула, на власному полі здобув феєричну перемогу над Зюлте-Варегем. До середини другого тайму гості володіли перевагою у два м'ячі. Однак вихід Шевальє, який став автором голу і результативної передачі, перевернув хід поєдинку. Українець Бацула просидів увесь матч на лаві для запасних.
Супряга – найдорожчий український форвард, Яремчук та Бєсєдін – в трійці, Селезньов навіть не в топ-10
Сент-Трюйден Романа Безуса, який відіграв увесь матч і отримав жовту картку, на виїзді зіграв внічию з Остенде. Ботака вивів команду українця вперед, але Остенде ще до перерви зумів відновити рівновагу.
Таким чином Сент-Трюйден набрав 33 очки та залишився на 5-й позиції. Кортрейк піднявся на 9-е місце, маючи 20 залікових пунктів.