Кортрейк Бацули здійснив фантастичний камбек в матчі з Зюлте-Варегем, Сент-Трюйден Безуса втратив перемогу над Остенде

Відбулися перші матчі 21-го туру чемпіонату Бельгії.

Чемпіонат Бельгії, 21 тур

Кортрейк – Зюлте-Варегем – 4:2

Голи: М'Бойо, 65, 73, Лепьонт, 71, Шевальє, 89 – Ніссіла, 42, Фаік, 59

Остенде – Сент-Трюйден – 1:1

Голи: Де Бок, 33 – Ботака, 4

Незабитий пенальті: Ботака, 24

Кортрейк, за який виступає Андрій Бацула, на власному полі здобув феєричну перемогу над Зюлте-Варегем. До середини другого тайму гості володіли перевагою у два м'ячі. Однак вихід Шевальє, який став автором голу і результативної передачі, перевернув хід поєдинку. Українець Бацула просидів увесь матч на лаві для запасних.

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Сент-Трюйден Романа Безуса, який відіграв увесь матч і отримав жовту картку, на виїзді зіграв внічию з Остенде. Ботака вивів команду українця вперед, але Остенде ще до перерви зумів відновити рівновагу.

Таким чином Сент-Трюйден набрав 33 очки та залишився на 5-й позиції. Кортрейк піднявся на 9-е місце, маючи 20 залікових пунктів.