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Кортрейк Бацули орендував воротаря Манчестер Юнайтед Перейру

21:46 71 Читать на русском
Кортрейк Бацули орендував воротаря Манчестер Юнайтед Перейру
Жоел Перейра / фото із соцмереж

Голкіпер Манчестер Юнайтед Жоел Перейра продовжить кар'єру в чемпіонаті Бельгії.

Бельгійський Кортрейк, за який виступає українець Андрій Бацула, оголосив про підписання португальського воротаря Жоела Перейри.

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Гравець Манчестер Юнайтед виступатиме в чемпіонаті Бельгії на правах піврічної оренди.

Першу половину сезону Перейра також провів в оренді у Віторії Сетубал, де зіграв 9 матчів.

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Наразі Кортрейк посідає 10 місце в турнірній таблиці Вищої ліги Бельгії. Відставання від зони єврокубкового плей-офф складає 9 очок.

Теги
Трансфери Кортрейк Кортрейк Жоел Перейра Жоел Перейра Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Бельгія
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