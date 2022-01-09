Корреа забив Вільяреалу з центра поля – гол на Пушкаша від форварда Атлетіко
9 січня 23:29 - Читать на русском
Нападник "матрацників" Анхель Корреа вразив футбольну спільноту гарматою у поєдинку 20-го туру Прімери.
29’ Пау Торрес
58’ Альберто Морено
Анхель Корреа 11’
Жоффрей Кондогбія 90+2’
11’ Анхель Корреа
29’ Пау Торрес
58’ Альберто Морено
90+2’ Жоффрей Кондогбія
Аргентинець фантастичним ударом засмутив Вільяреал і його прихильників вже на старті поєдинку, відкривши рахунок.
Севілья мінімально здолала Хетафе, Осасуна переграла Кадіс, Бетіс у меншості втратив перемогу над Райо Вальєкано
Корреа перехопив м'яч у центрі й другим дотиком без зайвих роздумів пробив. М'яч залетів прямісінько у ворота за комірець Херонімо Рульї. Кіпер був безсилим.
Для Анхеля цей м'яч став вже сьомим у поточному сезоні Прімери. Також форвард, який брав участь у всіх поєдинках цієї кампанії, має в активі чотири результативні передачі.
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