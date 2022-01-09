Аргентинець фантастичним ударом засмутив Вільяреал і його прихильників вже на старті поєдинку, відкривши рахунок.

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Корреа перехопив м'яч у центрі й другим дотиком без зайвих роздумів пробив. М'яч залетів прямісінько у ворота за комірець Херонімо Рульї. Кіпер був безсилим.

Для Анхеля цей м'яч став вже сьомим у поточному сезоні Прімери. Також форвард, який брав участь у всіх поєдинках цієї кампанії, має в активі чотири результативні передачі.