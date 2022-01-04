Корреа продовжив співпрацю з Атлетіко. Сторони підписали новий контракт до літа 2026 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

За інформацією Фабріціо Романо, аргентинець відхилив пропозиції англійських клубів, щоб залишитися в Атлетіко. Можливо, його злякав невдалий досвід Сауля.

Корреа виступає за Атлетіко з 2014 року. Форвард забив 53 голи та віддав 51 асист за 305 матчів у складі "матрацників".

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