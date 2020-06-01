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Коронавірусний жах у бразильському клубі – захворіли відразу 16 гравців

14:47 527 Читать на русском
Коронавірусний жах у бразильському клубі – захворіли відразу 16 гравців
Васко да Гама / Сайт клубу

Васко да Гама оприлюднив шокуючі результати тестування на коронавірус.

Позитивний результат виявили у 16 з 43 протестованих гравців, інформує офіційний сайт клубу.

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Деякі бразильські команди розпочали перевірки, готуючись до можливого відновлення тренувань. Васко да Гама також розглядав такий варіант, однак за нових умов повернення доводиться відкласти. Усі хворі відбудуть ізоляцію, а інші гравці й надалі тренуватимуться індивідуально.

Додамо, що Бразилія з понад 514 тисячами заражених посідає четверте місце за кількістю виявлених випадків коронавірусу після США, Великої Британії та Італії.

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Теги
коронавірус Бразилія Васко да Гама Васко да Гама Світ
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