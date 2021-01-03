Відомий нападник у віці 47 років програв боротьбу коронавірусу, повідомляє офіційний сайт Корітіби.

Помер Бернар Жинеду – автор першого гола в історії ПСЖ

Клебер провів 34 дні у відділенні інтенсивної терапії, але не зміг впоратися з хворобою. Зранку у суботу (2 січня) лікарі констатували смерть екс-футболіста.

Мер Курітіби оголосив триденний траур за місцевою легендою. Клебер виступав за "славетних" в 90-их, провів 85 матчів та забив 45 голів. Такох захищав кольори Португези, Гуарані, Можі Мірім і Сеари, по сезону відіграв за японський Кіото Санга та іспанську Меріду.

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