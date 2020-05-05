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Коронавірус забрав життя колишнього віце-президента Реала

5 травня 22:04 468 Читать на русском
Коронавірус забрав життя колишнього віце-президента Реала
Амадор Суарес помер / ФК Реал Мадрид

Помер Амадор Суарес – віце-президент мадридського Реала у 2007-2009 роках. Причиною смерті став COVID-19.

76-річного Амадора Суареса не стало сьогодні, 5 травня. Він 40 днів намагався подолати коронавірус, проте, на жаль, програв боротьбу, інформує офіційний сайт "бланкос".

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Суарес у 2006 році обіймав посаду директора клубу, також був віце-президентом Реала з 2007 по 2009 рік – тоді клубом керував Рамон Кальдерон. За цей час Реал двічі виграв Прімеру та одного разу – Кубок Іспанії.

Нагадаємо, нещодавно від коронавірусу помер колишній очільник Реала Лоренсо Санс. Йому, як і Суаресу, на момент смерті було 76 років.

Реал втратив знакового президента: він придбав великих зірок, взяв два кубки ЛЧ, перемагав Динамо на шляху до фіналу

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Теги
коронавірус Іспанія Головне Реал Мадрид Реал Мадрид Смерті футболістів
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