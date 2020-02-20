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Коронавірус його не налякав – захисник Севільї Каррісу перейшов у китайський Ухань Чжоер

13:34 404 Читать на русском
Коронавірус його не налякав – захисник Севільї Каррісу перейшов у китайський Ухань Чжоер
Даніель Каррісу / Фото з відкритих джерел

Екс-захисник збірної Португалії Даніель Каррісу вирішив змінити команду і чемпіонат.

Захисник Севільї Даніель Каррісу перейшов у китайську команду Ухань Чжоер, повідомляє офіційний сайт "нервіонців".

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31-річний футболіст перейшов у китайський клуб на правах повноцінного трансферу. Деталі угоди та сума відступних не повідомляються.

Нагадаємо, Каррісу – вихованець лісабонського Спортінга. У січні 2013 року він за 750 тисяч євро перейшов до англійського Редінга, звідки за пів року на правах оренди перейшов у Севілью. В липні 2014 року за 1,8 млн євро був викуплений іспанським клубом і з того часу зіграв за "червоно-білих" більше 150 матчів, ставши триразовим володарем трофея Ліги Європи.

У поточному сезоні сезоні португалець взяв участь в 11 матчах чемпіонату Іспанії, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 2,5 млн євро.

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Теги
Іспанія Трансфери Даніель Каррісу Даніель Каррісу Севілья Севілья Китай Трансфери Чемпіонату Іспанії Ухань Чжоер
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