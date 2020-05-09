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Коронавірус вразив чергового гравця Прімери

22:12 230 Читать на русском
Коронавірус вразив чергового гравця Прімери
Еррера проти Барселони / Getty Images

Іспанські клуби продовжують потерпати від пандемії коронавірусу.

Венесуельський хавбек Гранади Янхель Еррера здав позитивний тест, інформує AS.

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Хворобу вдалося виявити лише з другої спроби. Перевірка ПЛР не підтвердила коронавірус, однак серологічний тест виявився невтішним. Наразі у 22-річного Еррери немає жодних симптомів, найближчими днями він перебуватиме в ізоляції і здасть додаткові тести.

Додамо, що хавбек Гранади став щонайменше третім гравцем Прімери, у якого виявили коронавірус. Раніше таке ж лихо спіткало Ренана Лоді з Атлетіко та Алехандро Реміро з Реал Сосьєдада.

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Теги
коронавірус Іспанія Янхель Еррера Янхель Еррера Гранада Гранада
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