Після оголошення недуги у півзахисника Роми Бруно Переса, за кілька годин у команді було виявлено черговий випадок інфікування. Четвертим футболістом, у якого тест показав позитивний результат на COVID-19, став півзахисник римлян Джастін Клюйверт, повідомляє видання Tuttomercatoweb.

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Крім 21-річного нідерландця, вірус був виявлений у голкіпера Антоніо Міранте, півзахисника Карлеса Переса і вже згаданого захисника Бруно Переса.

До слова, Рома у п'ятницю, 28 серпня, повинна була почати підготовку до сезону-2020/21, але перше тренування було перенесено на завтра. У всіх інфікованих хвороба протікає безсимптомно – їм доведеться провести два тижні на карантині.

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