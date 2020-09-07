Французький захисник Емерік Ляпорт та алжирський вінгер Ріяд Марез інфікувались COVID-19, повідомляє офіційний сайт Манчестер Сіті.

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Обидва футболісти зараз знаходяться на самоізоляції і не відчувають жодних симптомів хвороби.

Очікувалось, що гравці повернуться до тренувань вже цього тижня – у суботу, 12 вересня, стартує новий сезон в англійській Прем'єр-лізі. Проте перший тур "містяни" пропустять – команда Гвардіоли досить пізно закінчила виступ у єврокубках, тож їй потрібно більше часу на відпочинок і підготовку до сезону. Через це поєдинок з Астон Віллою перенесли на пізніше, так само як і матч Бернлі – Манчестер Юнайтед ("червоні дияволи" теж виступали у єврокубках після карантину).

Тепер інфікованим належить відбути двотижневий карантин. Наш представник Ман Сіті – Олександр Зінченко – прибуде в розташування клубу пізніше, оскільки минулого тижня грав за збірну України в матчах Ліги націй проти Швейцарії (2:1) та Іспанії (0:4).

Сезон для Манчестер Сіті почнеться лише через два тижні – 21 вересня команда зіграє з Вулверхемптоном у другому турі АПЛ.

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