"У понеділок (6 жовтня) ми проводили тестування з метою визначити, чи є у нас хворі, крім виявлених у збірній. Результати негативні, нових хворих немає. А основне тестування відбудеться у четвер, коли буде витриманий хоча б мінімальний інкубаційний період контактних осіб нашої команди з зараженими коронавірусом гравцями. За його підсумками в четвер буде прийматися рішення про тренувальний процес.

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Чому у понеділок не тестувалися Пятов і Степаненко? За медичними показниками їхній тест був би нерепрезентативним, тому що в неділю у них був виявлений коронавірус, причому аналіз проводився двічі. У четвер вони протестують повторно. Якщо нових виявлених випадків в Шахтарі не буде, то, думаю, вже у п'ятницю ми приступимо до тренувального процесу", – цитує Глущенка прес-служба Шахтаря з посиланням на Shakhtar News.

Нагадаємо, Тарас Степаненко та Андрій Пятов отримали позитивні результати ПЛР-тестуванння після матчу із Десною. Через це Шахтар усім складом пішов на самоізоляцію, а на матч проти Франції не вирушить жоден гравець "гірників".

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