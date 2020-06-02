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Коронавірус у Карпатах: кількість позитивних тестів зросла вдвічі, – ЗМІ

14:33 339 Читать на русском
Коронавірус у Карпатах: кількість позитивних тестів зросла вдвічі, – ЗМІ
Карпати / ФК Карпати

Ситуація з кількістю інфікованих COVID-19 у таборі "зелено-білих" продовжує загострюватись.

Як мінімум у 26 представників львівських Карпат діагностували коронавірус, повідомляє видання Sportarena.

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При цьому цифра ще неостаточна і може зрости. Поки що невідомо, скільки з них футболістів, а скільки співробітників клубу, тренерів і функціонерів. Однак відомо, що серед хворих є один з тренерів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що перша партія тестів виявила 13 заражених коронавірусом, сім з яких – гравці першої команди. Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий повідомив, що на 99% матч 25-го туру проти Ворскли не відбудеться. Очевидно, головна команда Карпат відправиться на карантин, а сезон дограватиме молодіжний склад "левів".

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