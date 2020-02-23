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Коронавірус спричинив переполох в Італії – розповсюдження хвороби почалося з футболіста-аматора

06:30 10 Читать на русском
Коронавірус спричинив переполох в Італії – розповсюдження хвороби почалося з футболіста-аматора
Жителі Європи вже захищаються від коронавірусу / Фото з відкритих джерел

Коронавірус, який став кошмаром всього світу, поступово "захоплює" нові території.

Смертельна хвороба вже дісталась і до Італії, інформує Rai.

Шахтар готовий допомогти українцям, які постраждали від коронавірусу

Ознаки коронавірусу були виявлені у місті Лоді (Ломбардія). Першим чоловіком, якому поставили шокуючий діагноз, став 38-річний футболіст-аматор (прізвище та ім'я не називаються), він виступав за місцеву команду Кодоньйо. Наразі гравець перебуває в лікарні, його стан оцінюють як стабільно важкий. При цьому, у кількох інших осіб з його оточення також знайдені ознаки хвороби. В регіонах Ломбардія та Венето вже виявлені 29 випадків важкого зараження, двоє людей померли.

Загроза більшого поширення коронавірусу змусила керівництво аматорських ліг Італії скасувати 40 матчів.

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